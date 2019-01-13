Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Bayraktar TB2 İHA’nın satın alınması konusunda Türkiye ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Poroşenko açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusu için Bayraktar TB2 davul Türk drone’unun alımı konusunda bir anlaşma imzalandı. NATO ordusunu karşılayan modern modellerle Ukrayna ordusunu silahlandırmaya devam ediyoruz.

6 ADETLİK SATIŞ

Anlaşma kapsamında Baykar, Ukrayna için 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde araçları teslim edecek. Araçlarla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna’nın kullanımına sunulacak. Bayraktar TB2’yi daha önce de Katar tercih etmişti. Katar’da geçen yıl düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuştu.

SINIFININ EN İYİSİ

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen millî ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekât merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor. Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

FIRAT KALKANI'NDA KENDİNİ İSPATLADI

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, 80 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2 son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dâhil oldu. Güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı kısa sürede 75’e ulaştı. Gelecek dönemde güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu sayı artacak.