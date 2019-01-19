Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşları doğrudan ilgilendiren maaş ve sosyal güvenlik konularıyla ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Tesislerinde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının kolaylaşmasını, en düşük emekli aylığının bin liraya yükseltilmesi ile er ve erbaşların ailelerinin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasını da içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk “Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak’ sözünün de bir gereğiydi. Meclis’ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak” diye konuştu.

EYT GÜNDEMDE YOK

Gündemdeki diğer bir konunun 3.600 ek gösterge olduğuna değinen Selçuk “3.600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine “Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” cevabını verdi.

SÜRESİZ NAFAKA

Süresiz nafakayla ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk “Tüm tarafların geniş katılımıyla çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tüm tarafları dinledik. Değişik unsurları da dikkate alarak, mağduriyetlerin kaldırılması, aynı zamanda yapılacak yeni bir düzenlemeyle de yeni mağduriyetlerin oluşmamasını hedefliyoruz. Adalet Bakanlığı’yla beraber bu konuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Süresiz nafaka konusunda hiçbir tarafı mağdur etmeyen iyi bir sonuca erişeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

ENGELLİ İSTİHDAMI

Engellilerin, hayatın her alanında yer almaları için yasal düzenlemeler yaptığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi: 2002’de kamu kurumlarında 5 bin 77 engelli memur istihdam edilirken, 2018’de bu sayı, yaklaşık 10 katına çıktı. Engelliler için hibe desteğini yükselterek 50 bin liraya çıkarttık. 1300’ü aşkın engelli vatandaşımız hibe desteğinden faydalandı.