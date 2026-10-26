Sivas’ın Gürün ilçesinde yetişen, kendine has tat ve kokusuyla öne çıkan Ayvaniye elmasında hasat sürüyor. Dalında olgunlaştıktan sonra aylarca tazeliğini koruyan elma, toplandıktan sonra 6 ay bozulmadan tüketilebiliyor.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde dalında olgunlaştıktan sonra aylarca tazeliğini koruyan ve toplandıktan sonra da aylarca bozulmadan tüketilebilen Ayvaniye elmasında hasat devam ediyor.

6 ay bozulmuyor! Sadece Sivas’ta yetişiyor, aromasıyla damak çatlatıyor

LEZZETİ VE GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kabuğunun doğal yağ özelliği sayesinde diğer elmalara göre daha uzun süre bozulmadan tüketilebilen elma, lezzeti ve görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

6 ay bozulmuyor! Sadece Sivas’ta yetişiyor, aromasıyla damak çatlatıyor

KENDİNE HAS TAT VE KOKUSU VAR

20 yıldır elma üreticiliği yapan Halit Yiğittürk, Ayvaniye elmasının kendine has tat ve kokusu olduğunu söyleyerek "Ayvaniye elmasını diğer elmalardan ayıran en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Tat ve koku olarak kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetini ve kızarıklığını gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkından alıyor. Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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