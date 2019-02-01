Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben “3.500 liranın üzerindeki cep telefonu alımları amacıyla kullanılan kredilerde 12 aylık taksit imkânı nisan sonuna kadar devam edecek” dedi. BDDK, bir önceki kararla, 3.500 liranın altındaki telefonlar için sağlanan 12 taksit imkânının bütün telefonlar için uygulanmasına izin vermiş, uygulama için 31 Ocak 2019’a kadar süre konulmuştu. Sektörü de piyasadaki canlılığın sürmesi için 12 taksitin yıl sonuna uzatılmasını istemişti.