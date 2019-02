Türkiye Gazetesi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,02 daralarak 14 bin 373 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın ocak ayında 35 bin 76 adet satış yapılmıştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 55,09 azalış gösterdi.

Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,74 azalarak 10 bin 979 adet oldu. Geçen sene 26 bin 611 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 51,65 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında da 2018 yılının ocak ayına göre satışlar yüzde 59,91 azaldı ve bin 394 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 59,84 azalırken, geçen yıl satışlar 8 bin 465 seviyesinde kayıtlara geçti.

Dizel otomobil satışları azaldı

2019 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10'la 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet ile sahip oldu.

Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 58,93 azalırken, otomobil satış adetleri, Ocak 2018 ile kıyaslandığında, dizel payı 6 bin 211 adetle yüzde 56,57'ye geriledi.

En yüksek satış C segmentinde görüldü

Ocakta otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 6 bin 220 ile yüzde 56,7 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,7 pay ve 5 bin 349 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Yılın ilk ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,86 pay ve 2 bin 337 ile van ulaşırken, ardından yüzde 14,97 pay ve 508 adet satışla kamyonet, yüzde 9,46 pay 321 adet satışla pick-up ve yüzde 6,72 pay ve 228 adetle de minibüs sıralandı.