Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK’ın da desteklediği, Türkiye ve Slovenya arasındaki ikili iş birliği projesi olan “NürFET Dedektörlerinin Üretimi ve Kalifikasyonu” projesi kapsamında geliştirilen sensörler test edildi. “NürFET” adıyla bilinen ürünler, nükleer reaktörler ve CERN Atlas deneyinde test edildi. İlk sonuçlar, oldukça başarılı bulundu. Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz; sensörlerin bir testten daha geçerek onay alması durumunda, bu alanda çalışan şirketlerin kullandığı radyasyon sensörlerini üretmeye başlayabileceklerini kaydetti.