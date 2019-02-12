Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzim satış noktasında Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştiriliyor. Soğan ve patates 2, biber 6 liradan satılıyor. Alışverişe gelenlerden İlhan Aksoy, "Dışarısı çok pahalı. Burada 2 lira, 3 lira. Genel olarak uygun. Domates, biber, patlıcan, soğan aldım. Pazar ve marketler çok pahalı" dedi.

Yılmaz Sun ise, "Ben çok memnunum. Gelirken pazarın önünden geçtim. Buradaki fiyatla kıyasladığımda 30 lira cebime giriyor. Bu fiyattan çok memnunum. Marketler de pahalı. Burada ne varsa hepsini alacağım" diye konuştu.

TAKSİM'E DE İLGİ BÜYÜK

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Taksim Meydanı'nda tanzim satış noktası kuruldu. Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı tarafında oluşturulan tanzim satış noktasına, sabah saatlerinde belediyenin mobil araçlarıyla getirilen ürünler, görevliler tarafından tezgaha titizlikle dizildi.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar saat 10.00'da sırayla alışveriş yaptı.

Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ''Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin.'' dedi.

Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek, ''Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı.

EN FAZLA TALEP DOMATESE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktalarında en fazla talep 118 tonla domatese oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için tanzim satış noktaları açılmaya devam ediyor. Vatandaşlar market ve pazarlara göre daha uygun olan sebze ve meyveye büyük ilgi gösterdi,uzun kuyruklar oluştu. Satışın ilk gününde 118 ton ile domates en çok alınan sebze olurken; bunu 73 ton ile soğan takip etti.

Tanzim Satış Noktalarında satılan ürünlerle ilgili açıklamada bulunan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı; Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak dedi.

İLK GÜN TANZİM SATIŞ BİLANÇOSU

Ispanak: 16 ton

Patates: 70 ton

Domates: 118 ton

Salatalık: 15 ton

Patlıcan: 2,7 ton

Biber çarliston: 2 ton

Biber sivri: 1 ton

Soğan: 73 ton