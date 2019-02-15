Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin gerçek ihracatının serbest bölgeler, transit ticaret, mikro ihracat ve e-Ticaret gibi kalemlerin de eklenmesi hâlinde 200 milyar doları aşacağını söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yeni yıl itibarıyla uygulamayı başlatmasının ardından özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine geçtiklerini hatırlatan Gülle, bundan sonraki süreçte dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu sistemin Türkiye’de de kullanılacağını söyledi. Gülle, yeni sistemin ihracatın reel olarak ne kadar olduğunu ve nerelere gittiği konusunda kendilerine daha iyi fikir vereceğini anlatarak “Hesaplama içerisinde serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-Ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle Türkiye, gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek” diye konuştu.

Son dönemde Türk ihracatçıların endişelendiren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) kurma anlaşmasına konusuna da değinen Gülle, bu durumun uzun yıllardan beri kıtada aktif olarak faaliyette bulunan Türkiye’yi pek etkilemeyeceğini ancak yatırım anlamında farklı yöntemler geliştirebileceklerini ifade etti. Gülle, şunları kaydetti: Türkiye ihracatının, 500 milyar dolarlık Afrika’nın ithalatından aldığı pay 15 milyar dolar. Yani yüzde 1,5 seviyesinde bir ihracatımız var. Dolayısıyla biz bunu artırmalıyız. Türkiye insani konularda kıtada yaptıklarıyla birçok ülkenin ilerisinde ancak bu avantajı karşılıklı ticarete henüz çeviremedik. Bizim bundan sonraki süreçte Afrika’ya çok ciddi bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca 2019’da Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika pazarlarına odaklanmaya, bu pazarlarda yoğunlaşmaya ve strateji geliştirmeye devam edeceğiz.