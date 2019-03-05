Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları bugün nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 05.03.2019 Altın piyasalarında son durum nedir? 5 Mart 2019 günü altın fiyatları nedir? 5 Mart Salı gram altın ne kadar? 05.03.2019 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altının alış fiyatı 5 Mart Salı günü 222,82 TL, satış fiyatı ise 222,89 TL 'dir.

Çeyrek altının alış fiyatı 5 Mart Salı günü 356,49 TL, satış fiyatı ise 364,53 TL'dir.

Yarım altının alış fiyatı 5 Mart Salı günü 710,76 TL, satış fiyatı ise 729,07 TL'dir.

Cumhuriyet altının 5 Mart Salı alış fiyatı 1.481,00 TL, satış fiyatı ise 1.504,00 TL'dir.

Altının ONS günü alış fiyatı 5 Mart Salı 1,288,56 TL, satış fiyatı ise 1,288,98 TL'dir.