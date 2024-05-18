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Aziz Yıldırım'a Beşiktaş'tan şok darbe! Mourinho ile görüşmeler başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım&#039;a Beşiktaş&#039;tan şok darbe! Mourinho ile görüşmeler başladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktas 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı. Yücel, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçilirse takımın başına getireceğini açıkladığı Mourinho hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktas 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Mourinho ile görüştüklerini, Portekizli teknik adamın siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'a Beşiktaş'tan şok darbe! Mourinho ile görüşmeler başladı - 1. Resim

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞİR

"1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya’ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma’nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum.Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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