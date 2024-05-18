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Ankaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı! İstanbul ekibi kümede kalmak için 26 gol atmak zorunda!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı! İstanbul ekibi kümede kalmak için 26 gol atmak zorunda!
Süper Lig, Var, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Ankaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı.

Süper Lig’de küme düşme hattını yakındıran ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

GOL VAR'A TAKILDI

Ankaragücü’nde 74. dakikada Bassogog’un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 40’a, Pendikspor ise 37’ye çıkardı. Ankaragücü ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek.

PENDİKSPOR YOLUN SONUNA GELDİ

Pendikspor, Gaziantep FK'yı 26 farklı yenerse, Ankaragücü de Trabzonspor'a yenilirse Pendikspor, Süper Lig'de kalacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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