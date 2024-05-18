Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu

Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fatih Karagümrük Süper Lig&#039;den düşen ikinci takım oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 47'de Ertuğrul, 90'da Jevtovic ve 90+9'da Monteiro kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek sayısı 67'de Markao'dan geldi.

Gaziantep FK ligin son haftasında Pendikspor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikin takım oldu - 1. Resim

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

47' GOL! Ogün'ün sağ kanattan ortasına Ertuğrul kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

67' GOL! Markao ceza sahası dışından çektiği sert şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

90' GOL! Gradel'in ortasında Jevtovic'in penaltı noktasına yakın bir noktadan çektiği şut ağlara gitti: 2-1.

90+9' GOL! Sorescu'nun pasında topla buluşan Monteiro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim (Dk. 88 İlker Karakaş ), Nkoulou (Dk. 89 Jevtovic), Ogün Özçiçek, (Dk. 69 Alvarenga) Gradel, Markovic (Dk. 69 Sorescu), Babdji

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios (Dk. 79 Bertolacci), Marcus (Dk. 90+2 Poaletti), Mendes, Valentin (Dk. 59 Nazım Sangare), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Markao (Dk. 90+2 Lasagna)

Goller: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+8 Alvarenga (Gaziantep FK), Dk. 67 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 53 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios , Dk. 80 Marcus VavaCars Fatih Karagümrük)

Düzenleyen:  - Spor
Arnavutköy’de güpegündüz polise silah çektiler! GBT kontrolünde 1 ölü, 1 ağır yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı! Süper Lig'de alt sıralar karıştı - SporAnkaragücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı! Süper Lig'de alt sıralar karıştıKüme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol - SporKüme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 golTrabzonspor yerini garantiledi! Başakşehir deplasmanında tek golle güldü - SporTrabzonspor yerini garantiledi! Başakşehir deplasmanında tek golle güldüBeşiktaş puanı son dakikada kurtardı! Aboubakar 7 ay sonra gol attı - SporBeşiktaş puanı son dakikada kurtardı! Aboubakar 7 ay sonra gol attıFenerbahçe Beko yarı finalde! Sarı-lacivertliler 29 sayı fark attı - SporFenerbahçe Beko yarı finalde! Sarı-lacivertliler 29 sayı fark attıTour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı - SporTour of Sakarya" 2. etap yarışları yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...