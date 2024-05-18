Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu
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Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu.
Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 47'de Ertuğrul, 90'da Jevtovic ve 90+9'da Monteiro kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün tek sayısı 67'de Markao'dan geldi.
Gaziantep FK ligin son haftasında Pendikspor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u ağırlayacak.
GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
47' GOL! Ogün'ün sağ kanattan ortasına Ertuğrul kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
67' GOL! Markao ceza sahası dışından çektiği sert şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.
90' GOL! Gradel'in ortasında Jevtovic'in penaltı noktasına yakın bir noktadan çektiği şut ağlara gitti: 2-1.
90+9' GOL! Sorescu'nun pasında topla buluşan Monteiro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 3-1.
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim (Dk. 88 İlker Karakaş ), Nkoulou (Dk. 89 Jevtovic), Ogün Özçiçek, (Dk. 69 Alvarenga) Gradel, Markovic (Dk. 69 Sorescu), Babdji
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios (Dk. 79 Bertolacci), Marcus (Dk. 90+2 Poaletti), Mendes, Valentin (Dk. 59 Nazım Sangare), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Markao (Dk. 90+2 Lasagna)
Goller: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+8 Alvarenga (Gaziantep FK), Dk. 67 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 53 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios , Dk. 80 Marcus VavaCars Fatih Karagümrük)