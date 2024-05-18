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Küme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol

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Küme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçı 2-2 sona erdi. Mücadele boyunca yaşanan aksiyonlar sporseverlere tarihi anlar yaşattı.

Kayserispor, evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Halil Umut Meler'e kızan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi.

Güvenlik görevlileri kendisini zorlukla sahadan çıkardı.

Küme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol - 1. Resim

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

33' GOL! Cardoso'nun pasında topla buluşan Mane, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

36' GOL! Ndao'nun sağ kanattan çevirdiği topa Soner Dikmen sol ayağıyla vurdu, top yakın köşeden filelere gitti: 1-1.

74' GOL! Guilherme'nin ortasına Nzonzi gelişine sert vurdu ve top ağlara gitti: 1-2.

77' GOL! Kayserispor, Carlos Mane'nin penaltı golüyle skoru bir kez daha eşitledi: 2-2.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Küme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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