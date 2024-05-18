Küme düşme hattında işler karıştı! Kayserispor - Konyaspor maçı nefes kesti! Tam 4 gol

Süper Lig'de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen Ali Çamlı sahaya girdi

Süper Lig'de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen Ali Çamlı sahaya girdi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçı 2-2 sona erdi. Mücadele boyunca yaşanan aksiyonlar sporseverlere tarihi anlar yaşattı.

Kayserispor, evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Halil Umut Meler'e kızan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi.

Güvenlik görevlileri kendisini zorlukla sahadan çıkardı.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

33' GOL! Cardoso'nun pasında topla buluşan Mane, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

36' GOL! Ndao'nun sağ kanattan çevirdiği topa Soner Dikmen sol ayağıyla vurdu, top yakın köşeden filelere gitti: 1-1.

74' GOL! Guilherme'nin ortasına Nzonzi gelişine sert vurdu ve top ağlara gitti: 1-2.

77' GOL! Kayserispor, Carlos Mane'nin penaltı golüyle skoru bir kez daha eşitledi: 2-2.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU