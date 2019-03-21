Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

210 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI YARARLANACAK

Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaşmıştı. Kurum:

"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz." Açıklamasında bulunmuştu.Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ( 21 MART - 19 NİSAN ) 2019 BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI

T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,28 1,38

Tahsis Ücreti YOK



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ



Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,28 1,38

Tahsis Ücreti YOK