Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye’nin demiryolu projelerine verdiğini önemi hatırlatarak, AK Parti’nin “yol medeniyettir” düsturuyla hareket ederek, Türkiye’yi son 17 yılda her alanda devler ligine taşıdığını, ulaştırma alanında da Türkiye’yi cumhuriyet tarihinde görmediği atılımlarla, yeniliklerle tanıştırdığını ve tanıştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Aksal, “AK Parti, iktidarının ilk günlerinden başlayarak duble yollar, hızlı tren hatları, uluslararası hava ve deniz limanlarıyla ulaştırmanın her alanında büyük hizmetlere imza atmış, farklı medeniyetlerin kesiştiği Anadolu’yu yine farklı medeniyetlere bu hizmetleriyle bağlama gayretinde bulunmuştur” diye konuştu.

Türkiye’ye yapılan her bir hizmete ayrı önem verdiklerini, hayata geçirilecek projelerde vatandaşın hayatını kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini anlatan Milletvekili Aksal, şöyle devam etti:

“Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu hattının önemli bir parçası olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı da tarihi İpek Yolu’nun 21’inci yüzyılda yeniden hayata geçirilmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşan Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı projesinin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon avro IPA fonu kullanılacak olup, 76 kilometrelik diğer kısımlar ise TCDD Genel Müdürlüğünce milli bütçe imkanlarıyla inşa edilecektir. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece; İstanbul’dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demiryolu ile doğrudan bağlantısını sağlayacak.”

Milletvekili Aksal, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesimine ilk kazmanın yakın zamanda vurulacağı müjdesini vererek, projenin hayata geçmesiyle Kapıkule Gümrük Kapısı ile İstanbul arasında 2,5 saatte katedilen 255 kilometrelik kara yolunun, hızlı tren ile 1 saat 20 dakikaya ineceğini bildirdi.

Aksal, “Yaptığı her hizmetinde gönülleri birbirine yaklaştırmayı ilke edinen AK Parti, mesafeleri de kısaltarak vatandaşlarımızın zamanda ve paradan kazancını sağlamaya devam edecektir” ifadesini kullandı.