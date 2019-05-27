Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Kıral Mobilya, Nisan ayı içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre bundan sonraki süreçte Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı öğrencileri artık işi ustasından öğrenecek. İmzalanan protokol gereği hem okulda hem de söz konusu mobilya üreticisinin Çekmeköy'deki fabrikasında bu öğrencileri eğitmek için özel sınıflar ve üretim bölümleri oluşturulacak.

Ayrıca öğrenciler bir yandan kendi alanlarında eğitsel ve sosyal gereksinimlerini güçlendirerek eğitim alırken diğer yandan da mobilya üretim sektörü için yeni teknolojilerle donatılmış nitelikli insan gücünü oluşturacaklar. Dahası, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan CNC makinesi (Computer Numerical Control - Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) kullanabilecek insan gücü yetiştirmek için de yine Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin makine bölümünde okuyan öğrencilere eğitim verilecek.

Hem eğitim hem istihdam

Protokol gereğince Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında eğitim yapılabilmesi için okulda bir Fatih Kıral Eğitim Sınıfı; Fatih Kıral Mobilya'nın fabrikasında da bir Sanat Atölyesi açılacak. Bu sınıfta eğitim alan öğrenciler arasından belli kriterlere göre seçilen öğrenciler ise Fatih Kıral Mobilya'nın üretim tesislerinde beceri eğitimi ve staj alma imkânına da kavuşacak. Başarılı öğrencilerin, mezuniyet sonrası Fatih Kıral Mobilya bünyesinde istihdamı da sağlanacak.

Öğretmenler de unutulmadı

İmzalanan protokol gereği, söz konusu mobilya üreticisinin üretim tesislerinde Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler de düzenlenecek. Yine Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarını bölümüne yönelik öğretim programı ve eğitim materyalleri de mobilya üreticisi tarafından hazırlanacak.

Şimdilik ‘pilot uygulama’ olan protokolün mobilya sektöründe tüm illere yayılması amaçlanıyor.