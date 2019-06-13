Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörde ilk olan anlaşma, Yapı Kredi ve Dekar Yapı arasında, Çekmeköy Ömerli’deki “Kıyıbahçe” projesi için imzalandı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen “Bu projeden gayrimenkul almak isteyenlerin alım bedelleri üzerinde, Yapı Kredi’nin blokesi olacak. Blokaj, proje ilerledikçe, ilerleme aşamasına bakılarak, parça parça kaldırılacak. Her ay bir denetim yapılacak, projedeki durum belirlenecek ve tamamlanma oranlarına göre finansman serbest bırakılacak. Böylece projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmış olacak” dedi. Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ise, hayata geçirdikleri “Ödeme Korumalı Finans Modeli” ile örnek teşkil edeceklerini söyledi.

Yatay mimaride metrekare fiyatı 7 bin 700 TL

Yatay mimarili ve bahçeli konseptiyle öne çıkan Dekar Kıyıbahçe; yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek. 244 adet konuttan oluşan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri bulunuyor. Metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.