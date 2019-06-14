Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.
Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
14.06.2019 - 09:59 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cari işlemler açığı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.
Etiketler : nisan,ay,cari açık,
630926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/630926.aspx
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