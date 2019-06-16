Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Haziran 2019 Pazar altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri, anlık detaylar ve gelişmeler haberimizde. Düğünlerin vazgeçilmezi olan altın aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır. Peki 16 Haziran 2019 Pazar altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTINDA ALIM VE SATIM NE KADAR?

Gram altın 254,12 lira alış, 254,22 lira satış ile işlem görüyor.

ÇEYREK ALTINDA ALIM VE SATIM NE KADAR?

Çeyrek altın 406,16 lira alış, 415,38 lira satış ile işlem görüyor.

YARIM ALTINDA ALIM VE SATIM NE KADAR?

Yarım altın 809,64 lira alış, 830,62 lira satış ile işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINDA ALIM VE SATIM NE KADAR?

Cumhuriyet altını 1.719,00 lira alış, 1.744,00 lira satış ile işlem görüyor.