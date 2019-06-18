Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında ilk defa Meksika’ya direkt uçuş gerçekleştirmeye başlayacak. Yapılacak ilk uçuşta iş insanları da bulunacak. Bir heyet hâlinde 22-24 Ağustos tarihlerinde Meksika’ya gidecek olan firma temsilcilerinin, bölgede üst düzey görüşmeler yapması bekleniyor. Meksiko Büyükelçisi Timur Söylemez’in ve beraberindeki Türk iş adamlarının, Meksika’nın önde gelen iş dünyası kuruluşları ve temsilcileri ile temaslar gerçekleştirmesi planlanıyor.

Meksika, 1,2 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) ile Latin Amerika kıtasının en önemli ikinci, dünyanın en önemli 15’inci ülkesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye, daha öncesinde Meksika’yı ticari olarak ‘hedef ülke’ statüsüne koymuştu. Latin Amerika ise 5,7 trilyon dolar ile dünya GSYİH’sının yüzde 6,5’ini temsil ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu oranın yüzde 15 seviyelerine çıkması öngörülüyor.

Meksika, 100 milyar doların üzerindeki ihracatıyla otomotivde; Almanya, Japonya ve ABD’den sonra, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 13 milyar dolarlık TV ihracatı ile Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Meksika; 1990-2017 yılları arasında yaklaşık 575 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımla, dünyada bu alanda 14’üncü ülke konumunda bulunuyor. Meksika, gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında ise; Çin ve Brezilya’dan sonra en fazla yatırım çeken üçüncü ülke konumunda... Meksika ile Türkiye arasında otomotiv, elektrikli cihazlar, enerji, makine, iletken kablolar, motor parçaları, plastik, demir çelik, tıbbi cihazlar, kâğıt, organik kimyasallar ve mücevher gibi birçok sektörde fırsatlar oluşturulabileceği düşünülüyor.

İKİNCİ TTM İÇİN GİRİŞİM

İhracat hedefleri doğrultusunda, Türk Ticaret Merkezi (TTM) atılımı da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ABD’de, iş ve inşaat makineleri sektörü için de TTM kurulması planlandı. Açılması düşünülen Türkiye Ticaret Merkezi için firmalardan talep toplanacak. En son Panama ve Japonya için benzer başvurular beklenmişti. Daha önce New York’ta deri, halı, hazır giyim, ev tekstili; Dubai’de bilişim; Londra’da bilişim ve seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri kurulmuştu.