Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 12 Temmuz 2019 Pazartesi döviz fiyatları...
Dolar 5,68 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 TL’de yer alıyor.
Dolar - euro kaç TL? (12 Temmuz 2019 güncel dolar ve euro)
12.07.2019 - 08:47 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? İşte merak edilen 12 Temmuz 2019 güncel dolar ve euro durumu...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 12 Temmuz 2019 Pazartesi döviz fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,tl,
636497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636497.aspx
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