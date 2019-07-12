Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 12 Temmuz 2019 Pazartesi döviz fiyatları...



Dolar 5,68 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 TL’de yer alıyor.