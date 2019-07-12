Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su ürünleri ve hayvansal mamullerin avcılık ve yetiştiriciliğinde 630 bin tona yakın üretim yapan Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke içinde, AB başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya gibi dünya devler yer alıyor.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği balık çeşitleri, dünya mutfaklarındaki yerini giderek sağlamlaştırıyor. AB pazarında lider olan Türkiye, Japonya, ABD ve Rusya'daki pazar payını da her geçen gün artırıyor.

Avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere yılda 630 bin tona yakın üretim yapan Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke içinde, AB başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya gibi dünya devlerinin yer alması dikkati çekiyor.

Verilen bilgiye göre, 10-12 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'nda Türk firmaları adeta gövde gösterisi yaptı.

Fuara katılarak Türk firmalarına destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İSHİB'in fuar öncesi düzenlediği, İSHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi.

"ABD ve Rusya Türk balığının lezzetinde hemfikir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye’nin yetiştiricilik alanında kısa zamanda büyük işler başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek denizlerde avladığımız gerekse yetiştirdiğimiz balıklar ile AB ülkelerinde lider durumdayız. Tesislerimizde son teknoloji kullanıyoruz. Hijyen ve kaliteli üretim konusunda en önde gelen ülkelerden birisiyiz. AB ülkeleri dışında Japonya pazarında orkinos balığımız ile iyi bir yerdeyiz. Bunun yanı sıra ABD ve Rusya, Türk balığının lezzetinden vazgeçmeyen ilk 10 ülke içinde yer alıyor. ABD ve Rusya Türk balığının lezzetinde hemfikir."