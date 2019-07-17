Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Temmuz’da sona erecek kampanya kapsamında konut hayali kuranlar uzun süre beklemeden 12 ay ile 36 ay arasında ev sahibi olacak. İnsanların ev sahibi olabilmeleri için yeni yöntemler geliştirdiklerine dikkat çeken Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal “Ev sahibi olabilmek için artık uzun yıllar bekleme dönemi bitti. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek erken teslim kampanyamızla insanların ev hayalini gerçeğe dönüştürebileceğiz Ev almak isteyen kişiler, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240 kişilik gruplar hâlinde bir araya getiriyoruz. Ev sahibi olacak kişi ise her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor. Evlerin tapulu olması şartı ile sisteme dâhil olanlar Türkiye’nin herhangi bir şehrinde kolayca ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor” dedi.