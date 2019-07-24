Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bİngöl İSTANBUL

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “2018’de altı ana ürün grubu için satış rakamımız 3 milyon 900 bin adet civarında iken, bu yıl 3 milyon 500 bin seviyelerine geriledi. Yüzde 9’luk bir düşüş mevcut” dedi. ÖTV indiriminin sona erdiği haziran ayında ise tüketiciler, beyaz eşya almaya koştu. Söz konusu ayda satışlar, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Dinçer, “Beyaz eşya lüks tüketim değil ihtiyaçtır. Bu sebeple ÖTV sürekli kalkmalı” diye konuştu. Sektörün ihracatının ilk yarıda yüzde bir arttığını belirten Dinçer, şöyle devam etti: Dövizle birlikte elektrik ve ham madde giderlerimiz çok arttı. Zorlanıyoruz ama ihracata yönelerek rekabet avantajımızı sürdürmeye çalışıyoruz.