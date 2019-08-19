Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye için ciddi bir fırsat oluşturduğu vurguladı. Birlik olarak kurdukları kümeler ile ABD pazarında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Güleç, “Son üç yılda üç kat büyüme gösteren ABD’ye mobilya ihracatı, 2019 yılının ilk 7 ayında, yüzde 32,6 arttı. Mobilya sektörü için ABD pazarı çok önemli. 2023 yılında sadece bu ülkeye ihracat hedefimiz 1 milyar dolar... Bu noktada fuarları yakından takip ediyor, sektörümüzü ABD pazarına alıştırmaya çalışıyoruz. ‘Amerika’nın desenleri ve modelleri farklı’ diye, sektör temsilcilerimizde yanlış bir anlayış var. Bunu yıkmamız gerekiyor. Öte yandan şu da bir gerçek; Amerika ile çalışmak demek, zevkleri, beğenileri birbirinden farklı 50 ayrı ülkeyle çalışmak demek. Ve Türk mobilyaları tek bir coğrafyada toplanan bütün bu farklılara cevap verebilecek kabiliyette. Sahip olduğumuz mobilya çeşitliliği ve zenginliği, bizim için çok büyük bir avantaj. ABD’de mobilya tüketimi, dünya ortalamasının da üzerinde seyrediyor” dedi.