Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın tüm hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dâhilinde Clio HB 69.250 TL’den ve 1.500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94.900 TL’den başlayan fiyat ve 2.000 TL’den başlayan taksitlerle müşterilere sunuluyor. Tasarımı ile dikkat çeken SUV modeli Captur ise 120.900 TL’den başlayan fiyat ve 2.500 TL’den başlayan cazip aylık ödeme seçeneklerine sahip.