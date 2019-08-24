Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varank, Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirterek, “Bizim amacımız, Türkiye’de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Buradaki üretimin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz” dedi. Aquila Havacılık Üst Yöneticisi Celal Gökçen ise şirketi 2016’da devraldıklarını ve 2017’den bu yana üretim yaptıklarını söyleyerek, Türk girişimciler olarak bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini kaydetti. Gökçen, “Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 1,5 civarında, 2’ye çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı geliştiriyoruz. Bundan sonra da tabi hedefimiz Türkiye’de bunu üretmek” diye konuştu.