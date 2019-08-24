Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

İSTANBUL

Türkiye; tecrübeli hekimleri, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle, sağlık turizmi alanında da dünyada öne çıkmaya devam ediyor. 2019’un ilk yarısında sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancı turistlerin sayısı, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştı. Yıl sonuna kadar 1 milyon yabancının ağırlanarak, bu alanda rekor kırılması hedefleniyor. Ülkemizin sağlık turizmi alanındaki gelirleri, geçen yıl, TÜRSAB verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda... Sektörde faaliyet gösteren oyuncular ise, 2023 hedefi olan, 20 milyar dolarlık gelire kilitlendi. Bu amaçla Türkiye’de hem yeni yatırımlar yapılıyor; hem de implant, saç ekimi, estetik, kaplıca turizmi gibi hizmetlerin yanında, çok daha katma değerli alanlar da öne çıkmaya başlıyor.

Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, geçen yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurt dışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini, özellikle Avrupa’dan büyük bir talep olduğunu söyledi. Dr. Nihat Tanfer, “Afrika’dan Orta Doğu’ya, Rusya’dan Kanada ve ABD’ye kadar, Türkiye’ye hasta geliyor. Bu insanlar ortalama 5-10 bin avro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi, burada çok iyi hizmet almaları. Başka ülkelerde doktorlar oturup hastayla konuşmuyor bile. Biz burada yaşadığı problemleri oturup izah ediyoruz. İkincisi; Avrupa ve Amerika’da kullanılan en iyi malzemeyi kullanmamıza rağmen maliyetlerimiz düşük. Türkiye’de, Avrupa’ya göre neredeyse yüzde 60 daha ucuz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Avrupa’da yapılan hatalı uygulamaları düzeltebiliyoruz” diye konuştu.

Sağlık turizminin son dönemde katma değerli uygulamalarından biri de, üç boyutlu çene operasyonları... Bu operasyonun dünyada sadece beş ülkede yapıldığı bilgisini veren Dr. Nihat Tanfer “ABD, İtalya, Peru ve Arjantin’le birlikte, biz de 2012’den beri Türkiye’de yapıyoruz. İlk bizim getirdiğimiz, çene kemiği erimesini tedavi etmek için kullanılan ‘box tekniği’ni kullanıyor olmamız da, yabancıların gelmesinde etkili oluyor. Üç boyutlu çene işlemi, yaklaşık 40 bin avro. Biz şimdiye kadar 650 operasyon yaptık. Binde 3’ü başarısız oldu. Bu da hastaların dikkatsizliğinden kaynaklandı” dedi.

İstanbul bir diş kliniği ve estetik merkezi ile faaliyet gösteren Tanfer Sağlık Grubu; son olarak Kadıoğlu Hastanesini bünyesine katarak faaliyetlerini büyüttü. Bodrum’da da bir rehabilitasyon merkezi açmayı hedefleyen kuruluş; toplam 25 milyon dolarlık yatırımla, hizmet ihracatında ilk 50 arasına girmeyi hedefliyor.