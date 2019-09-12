Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 5,69'un altında işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.