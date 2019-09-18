Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla ile yeni dönem başlıyor. Şuna inanıyorum ki Tosla, ülkemizin finans ve ödeme sistemlerinde çığır açacak” dedi. AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin de, “Tosla, gençler için banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, günlük finansal işlemlerini yapmaları için kolay, hızlı ve sosyal çözümler üretmeyi hedefliyor” şeklinde konuştu. Tosla uygulamasını indirip, hızlıca kayıt olmanız yeterli. Tosla bakiyenize Akbank ATM’lerinden ve herhangi bir banka hesabından para yatırabilir, dilediğiniz zaman Akbank ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim sağlayabilirsiniz. Tosla kullanıcıları bakiyeleri ile kendi aralarında 7/24 ücretsiz para transferi yapabiliyor. Temassız kartları ile de alışveriş yapabiliyor.