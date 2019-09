Türkiye Gazetesi

Sektör temsilcileri, yaklaşık 500 riyali bulan ek vergilendirmenin Türkiye’den her sene bu bölgeye giden ziyaretçi sayısında düşüşe neden olacağını ve ücretlerde yaklaşık yüzde 20’lik bir zam söz konusu olacağını dile getiriyor. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, döviz kurunda yaşanan hareketlilik sebebiyle her geçen gün bu bölgeye giden Müslümanların sayısında düşüş yaşandığına dikkat çekti. Yaşanan bu vergi artışı ile birlikte sektörün menfi yönde etkileneceğine vurgu yapan Elçi “Suudlar hac ödemelerini için havuz sistemi kullanıyor. Yetkililer, umre seyahatlerini de bu havuza çekmek istiyor. Ancak bu yüksek fiyat farkı yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyadaki Müslümanları etkileyecek. Suudi Arabistan’a her sene 600 binden fazla Türk, hac ve umre seyahati düzenliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam çok daha yüksekti ama kur artışı, zamlar ve vergiler sebebiyle sayı düştü. 2020 yılı için hac, umre, ziyaret veya ticaret olmak üzere bölgeye gidecek bütün ziyaretçilerden 300 riyallik ek vergi kararının üstünden çok zaman geçmeden, seyahat sigortası’ adı altında 180 riyallik yeni bir vergi daha alınacağı yönündeki kararla birlikte sektörde yüzde 20’lik bir zam olacak. Ayrıca her otel ve transfer rezervasyonu agoda.com, tripshop.com gibi firmalardan yapılacak, yoksa vize alınamayacak. Üstelik bu firmalar her rezervasyondan yüzde 20 komisyon alacak. Bu durum hem biz acenteleri hem de hacca ve umreye gitmek isteyen ziyaretçileri oldukça zora sokacak bir gelişme” dedi.