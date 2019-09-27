Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Pakistan makamları ile HAVELSAN yetkilileri arasındaki görüşmeler sürerken ilk ihracatın bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Pakistan’ın, eğitimden verim alınması durumunda önümüzdeki yıl için de yeni siparişler verebileceği belirtiliyor.

30 BİN FEET’TEN ATLAYIŞ

İlk defa Kayseri Hava İndirme Tugayı tarafından kullanılmaya başlanan Hezarfen, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların deneyimlenebilmesine imkân sağlıyor. 30 bin feet yüksekliğe kadar istenilen irtifada eğitim alınmasını sağlayan sistemle, farklı paraşüt modelleri de eğitime dahil edilebiliyor. Sistemde iplerin dolaşması, paraşütlerin yaklaşması ve açılmaması gibi durumlar da gerçek zamanlı olarak tecrübe edilebiliyor. Yatay düşüşle başlayan eğitimde paraşütçünün serbest düşüş esnasında yapacağı manevralar kablosuz sensörlerle algılanıyor. Bu manevralara ve gerçekte olması gereken fiziksel şartlara uygun olarak çalışan simülasyonla görsel olarak paraşütçünün yaptığı manevraların etkisini görmesi sağlanıyor. Bu sayede paraşütçünün uygun manevraları doğru şekilde ve doğru zamanda yapmasına yönelik eğitim veriliyor. Gece, gündüz, yağmur, kar durumlarının görsellendiği ve rüzgar durumlarının da dâhil edildiği simülasyonla paraşütçünün değişik şartlarda uygun kontrolleri, usulleri öğrenmesi mümkün oluyor. Sistemle birlikte gerçek atlayış eğitimleri de azaltılarak, maliyetler en az seviyeye çekilebiliyor.