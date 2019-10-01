Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Dubai’de düzenlenen Cityscape Global fuarı dönüşü son gelişmeleri değerlendirdi. Özelmacıklı, "Bir ülke içindeki şehirlerin bile ayrı gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin ve çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Dubai bu nokta çok yerinde bir örnek. Özellikle geliştirilen otomasyonlar ve yazılımlar ile gayrimenkul geliştirme artık şehrin bir parçası ve büyüme modeli olmuş. Gelişmiş altyapı ve şeffaflık yeni projeler ile sürekli canlı tutuluyor. Bizler çok daha iyisini yapabiliriz" dedi.

"Daha çok çalışmalı, daha iyi anlatmalıyız"

Özellikle emlak işletmeleri ve profesyonel emlak danışmanlarına daha çok iş düştüğünü belirten Özelmacıklı, "Şehirlerimizi birer marka olarak yurtdışı pazarlara taşımak için daha çok gayret göstermeliyiz. Özellikle Müslüman bir ülke olarak 15 milyar dolarlık Orta Doğu pazarından daha çok pay alabilmeliyiz. Doğal güzelliklerimiz, dört mevsimi barındıran şehirlerimiz, tarih ve kültürel mirasımız ile daha çok yatırımcıyı ülkemize çekebilmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Şehirlerimiz fuarlarda yarışmalı, akreditasyon sağlanmalı"

Özelmacıklı, "İnşaat projelerinin bitirilmesine ilişkin riskler sigortalanmalı, hatta belediyeler bu projeler için akreditasyon sağlamalı. Değere etki edecek politikalar ve yenilikler geliştirilmeli. Örneğin İstanbul için ayır ayrı turizm, kültür, finans, lojistik, inovasyon ve bilgi merkezi politikaları bölgeleri oluşturulmalı. Kanal İstanbul ve Atatürk Havaalanı gibi alanlar için acil projeler yapılmalı geliştirme süreçleri başlamalıdır. Yabancı müşteriler beklentileri satın almaktadır" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul ticaretinin ekonomik gelişme ve refah açısından önemli bir yer tuttuğunu belirten Hakan Özelmacıklı, "Gayrimekul geliştirme süreçleri, geniş kamu politikaları çerçevesinde değerlendirilmeli. Her ilin hatta ilçenin bir gayrimenkul geliştirme politikası olmalı" dedi.

"Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir"

Kentsel dönüşümün gayrimenkul geliştirme olmadığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleri ile beraber geliştirilir. Eğitim, bilişim, teknoloji başlıkları turizm ticaret ve konut yapıları ile buluşturularak karma kullanımlar sağlanır. Bunlar yenilikçi yöntemler ile değer paylaşımı hedefler. Örneğin Dubai’deki District 2020 projesi akıllı ve sürdürülebilir bir kentsel ortamda insanları ve mekanları birbirine bağlayacak projeler geliştirilerek inşaa ediliyor" diye konuştu.