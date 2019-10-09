Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hareket, ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti. 2018’in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti. BİST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde, Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti. FED’in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin, yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.