Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İşçi ve işveren sendikalarının birlikte oluşturacağı platformda çevre, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk konusunda yapılacak çalışmalar belirlendi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Genel Başkanlarının katıldığı Ortak Paylaşım Forumu’nda çevre, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk konularında önemli kararlara imza atıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantıda yapılan oylama sonucunda 5 yılda 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması, 2020’nin sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitim verilmesi, 2023’e kadar sendika yönetimlerinde en az 1 kadın üye bulunması, yaşlılara eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması, ebeveynlere madde bağımlılığıyla mücadele desteği taahhütlerine yer verildi. Ayrıca, her yaz belirli sayıda engelliye, sendikaların sosyal tesislerinde tatil yapma imkânı sunulacak.

Çalışmaları bir grup gazeteciye değerlendiren TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol “Aldığımız kararla 2 ay içerisinde çalışmalara başlayacağız. Teknik çalışmalarımız sonrasında bir komite kuracağız. Bu süre içerisinde online takip sistemimiz de hazır olur. Kaç kişiye eğitim verildi, kaç ağaç dikildi, hepsini takip edeceğiz. Bir sonraki toplantıda eksik varsa hızlandırın diyeceğiz. Zaman zaman kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Yeni konular sırayla gelecek

Sendikacılık kavramının masaya oturup 2-3 yılda bir sözleşme imzalama kalıbından çıkarmak gerektiğini söyleyen Akkol “Sosyal konuları sahipleneceğiz. Birbirimize tavsiyede bulunmak yerine birlikte neler yapabiliriz, ona odaklanacağız. Sosyal çalışmamızda çalışma hayatındaki konuları bilerek gündeme getirmedik. Burada önemli olan 30-40 yıldır bir araya gelemeyen kesimleri toplamaktı. İnsanları yakınlaştırmaktı” dedi. Sosyal konuların yanı sıra bazen konu odaklı çalışacaklarını da söyleyen Burak Akkol “Mesela 50 kişi toplanıp vergi teşvikini konuşacağız. Başka önemli konulara odaklanacağız” diye konuştu.