Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Bu kolaylık çok sevindirici. Esnafımız bu müjdeyi iyi değerlendirecek, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayacak ve kendini geliştirecek. Ancak ‘kara liste’ meselesi var. Bu müjdenin tam olarak karşılığını görmesi için, krediye ulaşamayan esnafımıza bir defaya mahsus sicil affı getirilmeli” dedi.