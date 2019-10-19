Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Bu kolaylık çok sevindirici. Esnafımız bu müjdeyi iyi değerlendirecek, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayacak ve kendini geliştirecek. Ancak ‘kara liste’ meselesi var. Bu müjdenin tam olarak karşılığını görmesi için, krediye ulaşamayan esnafımıza bir defaya mahsus sicil affı getirilmeli” dedi.
Esnaf bir defa sicil affı istedi
19.10.2019 - 07:16 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önceki gün yaptığı açıklamada, Halkbank tarafından kullandırılan yeni esnaf kredilerinde ödeme sürelerini 5 yıla çıkardıklarını, 100 bin liraya kadar olan kredilerden de komisyon alınmayacağını açıklamıştı.
Etiketler : esnaf,
657211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/657211.aspx
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