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"Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak" iddiası DMM tarafından yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak&quot; iddiası DMM tarafından yalanlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün bazı medya organlarında ehliyetlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapıldığı ve uyku apnesi olan kişilere artık ehliyet verilmeyeceği öne sürüldü. "Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak" iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Peki, Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? İşte DMM açıklaması…

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak iddiası yalanlandı! Gündem olan iddia sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

"UYKU APNESİ OLANLAR EHLİYET ALAMAYACAK" İDDİASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uyku apnesi teşhisi konan kişilere artık ehliyet verilmeyeceğine yönelik iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

"Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak" iddiası DMM tarafından yalanlandı - 1. Resim

Yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Merkez, iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası manipülasyon içermektedir.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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