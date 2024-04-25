"Uyku apnesi olana ehliyet verilmeyecek mi?" İddialar sonrası resmi açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücaedele Merkezi, uyku apnesi teşhisi konan kişilere artık ehliyet verilmeyeceğine yönelik iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

Bugün bazı medya organlarında ehliyetlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapıldığı ve uyku apnesi olan kişilere artık ehliyet verilmeyeceği öne sürüldü. Gündem olan iddia sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

UYKU APNESİ İDDİASI YALANLANDI

Yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Merkez, iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

Dezneformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası manipülasyon içermektedir.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."