Ehliyet almaya engel olan uyku apnesi belirtileri ve testi hakkında | Türkiye Hastanesi 

Uyku sırasında üst solunum yolunun tıkanması sonucunda kesik solunumlara verilen isimdir. Uyku apnesi olanlar evde fark edebilir mi? Yüksek sesle horlama, sabahları baş ağrısı yaşamak en belirgin belirtileriyken riskleri neler?

Hava yollarının tıkanması ile oluşan uyku apnesi yorgun uyanma ve dikkatsizlik gibi sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara da yol açmaktadır. Uyku apnesi tedavi edilmezse kalp krizi, felç ve ölüme neden olabilir.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ

Beynin solunumu kontrol edememesi sonucu oluş ana ve kalp krizine kadar gidebilecek uyku apnesini evde nasıl anlayabiliriz?

İşte, belirtileri:

Yüksek sesle horlama

Uyku sırasında nefes nefese kalma ile birlikte ani uyanışlar

Uyandığınızda ağız kuruluğu hissetmek

Uyku sırasında yaşanan boğulma hissi

Sabahları baş ağrısı yaşamak

Gündüzleri uyku hali (hipersomni)



Uyku sırasında nefes almanın durması

Sinirlilik hali

Geceleri terlemek

Karar verme yeteneğinde azalma

Libido azalması

Konsantre olamama

Geceleri huzursuz hissetmek

En belirgin semptomlarında uyku sırasında solunumun durması sayılabilir.

UYKU APNESİ TESTİ

Bazı ölçümler alınarak gündüzleri olan uyku miktarı ölçülmektedir. Hastanın risk durumu kilo, boy, bel, boyun çevresi gibi ölçümler ile birlikte saptanır. Akabinde hastaya uyku apnesi tespiti için geceyi hastanede geçirebileceği şekilde randevu oluşturulur. Hastanın el ve ayaklarına bağlanan bazı kablolar ile test tamamlanır.

UYKU APNESİ İÇİN YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR

Uyku apnesi için yüksek risk teşkil eden hastalar şunlardır:

Obezite

Horlama

Kalp yetmezliği

Ritm bozukluğu (atrial fibrilasyon)

Tedaviye dirençli hipertansiyon

Tip 2 diabet

İnme

Obezite cerrahisi olacak olan hastalar

Pulmoner hipertansiyon

Gece ritim bozukluğu yaşamak

Sigara (sigara içme uyku apnesi riskini 3 kat artıran bir faktördür)

Alkol ve sakinleştirici ilaç kullanımı

Boyun çevresinin kadınlarda 38cm, erkeklerde 43 cm’in üzerinde olması

UYKU APNESİ OLANLARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Gündüzleri uyku hali yapan uyku apnesi trafik, iş ve ev kazalarına sebep olabilmektedir. Bu belirtiyi gösteren hastalar tedavileri başlayana kadar araba kullanmamaları ve aşırı dikkat isteyen tehlikeli işler yapmamaları önerilmektedir. Bu yüzden uyku apnesi tanısı konulan kişilerin ehliyet alamayacak.

Uyku apnesi tanısı konan hastaların çoğu obez olduğu için kilo vermeleri için düşük kalorili diyet ve ilaç tedavisi yapılabilmektedir.

Uyku apnesi olan hastalar alkol ve sigara kullanmamalıdır. Çünkü alkol apnelerin sayı ver süresini arttırmaktadır.

Sakinleştirici ve uyku ilacı kullanımının kısıtlanması önerilir.

Uyurken hangi pozisyonda yattığımız da çok önemlidir. Çünkü yatış şeklimiz uyku apnesinin sıklığını etkileyebilmektedir. Özellikle sırt üstü pozisyonda apnelerin sayısı ve sıklığı artmaktadır. Uyku apnesini azaltmak için yan yatıp başı 30° - 60 ° kaldırılması gerekmektedir.