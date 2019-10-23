Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 7’ncisi yarın gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizini 325 baz puanlık indirimle yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çeken Merkez Bankasının PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz enflasyondaki düşüş eğiliminin desteğiyle yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına ilişkin görüşünü koruduğunu belirterek “TCMB 24 Ekim’deki toplantıda, yıl sonuna kadar olmasını beklediği 150 baz puanlık indirimi yapıp aralık ayını pas geçebilir. Çünkü aleyhte baz etkisi nedeniyle enflasyonun ekimden sonra yükselişe geçmesi bekleniyor” dedi. Yılmaz, Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekâta ilişkin gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade ederek “Bu konularda herhangi bir sorun olmazsa TCMB, perşembe günü 150 baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir. Tedirginliğe neden olabilecek gelişmelerin olması durumunda ise bu ay küçük bir faiz indirimi adımı atılarak, aralık toplantısında da faiz indirimine devam edebileceğini düşünüyorum” diye konuştu. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen da 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini belirterek, politika faizinin yılı yüzde 15-15,5 seviyesinde kapayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

YABANCI DAHA FAZLA BEKLİYOR

Yabancı analistler ise yerlilerin aksine daha 200 puanlık bir indirim bekliyor. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell Suriye’deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL’nin istikrarlı kalması durumunda TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebileceğini söyledi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de Rendell gibi TCMB’nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50’ye çekebileceğini dile getirdi.