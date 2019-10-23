Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 23 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.



Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.