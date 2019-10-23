Dolar - euro kaç TL? 23 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor.
Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.
Dolar ve euro'da son durum ne? (23 Ekim 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
23.10.2019 - 09:02 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum ne? İşte 23 Ekim 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? 23 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
658024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/658024.aspx
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