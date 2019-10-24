Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınacak beş bin personelin ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yangınla mücadelenin yanı sıra orman ürünleri üretimini artırarak ithalatın azaltılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Pakdemirli “Orman memurlarında sayı açısından açık olduğu için yeterince hızlı damgalama ve bakım yapamıyoruz. Bunları tamamlayınca, her yıl büyüyen ağaç miktarının belli kısmını kesmemiz lâzım. Bu, orman varlığının artışı ve sağlığı için önemli. Hem orman sağlığını korumak hem de kullanma dengesi içinde kereste, mobilya, işlenmiş ağaç gibi bazı orman ürünlerindeki ithalatı minimuma düşürecek netice alacağız. Bu alandaki ihtiyaç yerli kaynaklarımızla karşılanacak. Yani bu beş bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı bir milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.