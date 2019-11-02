Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (2 Kasım 2019 altın fiyatları)
02.11.2019 - 08:42 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! İşte 2 Kasım 2019 güncel altın fiyatları...
Etiketler : Çeyrek,gram altın,son durum,
660055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/660055.aspx
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