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Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları, İtalya&#039;ya mağlup oldu!
Türkiye, Fransa, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları 25-27, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece FIVB Milletler Ligi'nde çıktığı 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

YARIN RAKİP FRANSA

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında yarın Fransa ile saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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