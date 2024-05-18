Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları 25-27, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece FIVB Milletler Ligi'nde çıktığı 3. maçında 2. yenilgisini aldı.
YARIN RAKİP FRANSA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında yarın Fransa ile saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi