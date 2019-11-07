Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, iklimlendirmede kullanılan ısı pompaları ile ilgili açıklama yaptı. Doğadan aldığı düşük sıcaklıktaki enerjiyi daha yüksek bir sıcaklığa yükselterek mekanların ısıtılması veya soğutulması için kullanılan ısı pompalarının büyük tasarruf sağladığını belirten Önder, "Bu işlem, klimalardaki gibi soğutma çevrimi sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu sistemde bir kompresör ve soğutucu akışkan devresi bulunuyor. Hava, su, toprak gibi doğada bulunan ve kullanırken hiçbir ücret ödenmesi gerekmeyen bu enerji kaynakları ısı pompalarının çalışmasını sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su eldesi sağlıyor. Soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden meydana gelen sistem; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan termodinamik bir döngü oluşturuyor. Bu şekilde de ısıtma ve soğutma sağlıyor. Hava, doğal enerji kaynakları içinde en kolay bulunanı olduğu ve yeni teknolojilerle cihaz verimlilikleri yüksek değerlere ulaştığı için günümüzde çoğunlukla hava kaynaklı ısı pompaları tercih ediliyor" dedi.

"Kısa sürede kendini amorti ediyor"

Hasan Önder, konut veya binalardaki iklimlendirme işleminin sadece ekipman olarak değil, kullandığı enerji kaynakları nedeniyle de büyük maliyetlere yol açarak her geçen gün tüketicinin cebini daha çok yaktığını söyleyerek, "Dünyada yaygın olarak kullanılan ısı pompaları ise ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak suyu eldesine yeni bir boyut getirerek kullanıcıyı bütün bu dertlerden kurtarmayı vaat ediyor. Isı pompaları; fosil yakıtların hakimiyetine son veren çevreci özelliklerinin yanı sıra sağladığı müthiş tasarruf miktarlarıyla da tüketicinin tercihlerini belirler hale geliyor. Büyük oranda tasarruf sağlayan cihaz, kısa sürede kendini amorti ediyor" şeklinde konuştu.

"Modern ve çevreci bir ürün"

Isı pompalarının güneş enerji kolektörleri ile entegre edilebilme özelliği taşıdığının altını çizen Önder, "Bu yöntemle kullanım sıcak su eldesinde yenilenebilir enerji kullanımı maksimize hale geliyor. Ayrıca fotovoltaik'lerle (PV) entegre edildiğinde güneşten elde edilen elektrik enerjisini yüzde 500'lere varan bir verimle kullanabiliyor. Böylece şebekeden bağımsız, tamamen yenilenebilir enerji kullanımı mümkün oluyor. Yanıcı ve patlayıcı yakıt kullanmaması ve zehirli baca gazı emisyonları üretmemesi nedeni ile son derece emniyetli cihazlar olan ısı pompaları, düşük karbon ayak izi nedeniyle son derece çevreci ürünler olarak günümüz dünyasına önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca ısı pompaları; elektrikli ısıtıcılara göre 4,5 kata, LPG ve mazota göre ise 5 kata kadar, ithal kömüre göre ise 2,2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor. Online kontrol özellikleri ile cep telefonlarından takip ve kontrol edilebilen cihazlar, modern ve çevreci bir ürün olarak tüketicilere sunuluyor." şeklinde sözlerini sonlandırdı.