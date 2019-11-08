Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Bu sene 28 kategoride bin 469 projenin; bilişim, pazarlama, iletişim ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 29 kişilik jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda 245 proje finale kalmaya hak kazandı. Tasarım, kullanıcı deneyimi, teknik altyapı, özgünlük ve içerik gibi kriterler baz alınarak yapılan değerlendirme sonucu, her kategoride kazanan projeler jüri ve halk oylarıyla belli oldu.

Dijital dünyanın prestijli ödülü Altın Örümcek’te, Yiyecek & İçecek kategorisinde En İyi Web Sitesi Ödülü akgida.com.tr ile İçim süt ürünleri üreticisi Ak Gıda ve Pompaa Dijital Ajansı’nın oldu. 2018 yılında canlıya alınan kurumsal web sitesi hem yazılım hem de tasarım anlamında kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Özgün içeriği, başarılı görsel dili, kullanıcı dostu tasarımı ve teknik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Ak Gıda adına ödülü alan Kurumsal İletişim Yöneticisi Sinem Esen, "Dijital ve kurumsal iletişim alanlarında önemli başarı kriterlerinden biri olan bu değerli ödüle bizi layık gören; başta değerli jüri üyeleri olmak üzere, sitemizin yapım aşamasındaki destekleri için Pompaa Dijital Ajansının yanı sıra Ak Gıda Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları ekiplerimize teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.