Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 17’nci kez düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucu belirlenen projeler, ödüllerini Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törende aldı. Bu yıl ilk kez ‘Dijital Pazarlama’ kategorisinin dahil edildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde ‘Dijital Pazarlama-Entegre Kampanya’ kategorisinin kazananı Siemens Türkiye oldu.

Yapılan bilgilendirmede; akıllı termostat ürünü için Kollektif Dijital Reklam Ajansı ile çalışan Siemens Türkiye, dijital kampanyasını #SiziDüşünür sloganıyla yürütmüştü. Dijital anneler, iş insanları ve IoT ile ilgilenen teknoloji uzmanlarının hedeflendiği kampanyada lokasyon bazlı dijital iletişim çalışması yapılmıştı.