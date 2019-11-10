Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon için önemli bir ulaşım altyapısı olarak geçtiğimiz yıllarda inşaatına başlanan Kanuni Bulvarı’nın yapımı sürüyor. Trabzon’un şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet vermesi ve sahil yolunun yükünü önemli derecede hafifletmesi planlanan Kanuni Bulvarı’nın yolun büyük bir bölümü tamamlandı. Toplum uzunluğu 28 kilometre olan ve etap etap hizmete açılan Kanuni Bulvarı’nda 22 köprülü kavşak olacak. 2020 sonu itibariyle tamamen hizmete açılması hedeflenen proje yaklaşık 2,5 milyar TL’ye mal olacak. Yolun yapımında onlarca ev iş yeri kamu binası yıkılırken, ödenen 1,5 milyar TL'lik yüksek kamulaştırma bedelleri yolun maliyetinin artmasına neden oldu.



Temeli 2011 yılının Mayıs ayında atılan ve yapımı 8 yıldır süren toplam 28 kilometre uzunluğunda 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor. Toplam uzunlukları yaklaşık 10 km olan ve delme çalışmaları devam eden Boztepe tüneli ve Bahçecik tünelleri de var. Bu tünellerin yanı sıra proje bünyesinde 0,4 Km (çift tüp) uzunluğunda Çukurçayır 1 Tüneli, 0,3 Km (çift tüp) uzunluğunda Çukurçayır 2 Tüneli, 0,5 km (çift tüp) uzunluğunda Gölçayır 1 Tüneli, 0,75 Km (çift tüp) uzunluğunda Gölçayır 2 Tüneli de yer alıyor. Trabzon’un trafik sorununu önemli oranda çözmesi beklenen 3 gidiş-gelişli projede 5 metre genişliğinde sağlı, sollu yaya kaldırımları da bulunuyor.







