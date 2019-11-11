Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Üretime katma değer sağlaması için kurulan bu bölgelerde, hayvancılıkta büyükbaş besi ve süt yetiştiriciliği, su ürünleri, bitkisel üretimde ise seracılık, çiçekçilik projeleri yoğun talep görüyor. TDİOSB’lerde hâlihazırda bin 800 besi işletmesi, 130 süt işletmesi, 260 sera işletmesi, 50 çiçekçilik işletmesi olmak üzere 2 bin 240 işletme yer alıyor.

TDİOSB’lerde üreticilerin uzmanlaşarak, üretim ve hayvancılık yapmaları teşvik ediliyor. Büyükbaş ve seracılıkta altyapı sağlanmış bu bölgelerde yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki işletmelerin kurulması hedefleniyor. Buna ek olarak OSB’lerin kurulma amaçlarında insan ve çevre sağlığını menfi yönde etkileyen durumları ortadan kaldırılması da yer alıyor.

TDİOSB’lerin daha geniş kitlelerce bilinmesi için girişimler de sürüyor. İhtiyaç Analizi Projesi ile Türkiye genelinde uygunluk araştırmasının yapılması için bilgi portalı hayata geçirilecek. Bu portal sayesinde tüm TDİOSB’yi anlık olarak takip edip, yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, yatırımcı portal, abonelik işlemleri yapılacak. Ayrıca TDİOSB’lerin yatırıma açılmamış üretim ve sanayi parselleri de yatırım yapmak isteyen yatırımcıların hizmetine sunulacak.

YATIRIMCILARA KREDİ İMKÂNI

Öte yandan projeler yatırım programına alındıktan sonra bakanlıkça altyapı için arsa, kamulaştırma, etüt-proje giderleri için kredi de kullandırılıyor. Kalkınmada öncelikli illerde beş sene geri ödemesiz yüzde 1 faizle kredi verilirken normal illerde üç sene geri ödemesiz yüzde 2, gelişmiş illerde ise iki sene geri ödemesiz yüzde 3 faizle kredi imkânı sağlanıyor.

SOĞAN DEPODA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl kilosunu 6-7 liradan satışa çıkan soğanın yüzüne bu sene bakan yok. Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde çiftçilerin, fiyatlarının düşük olması sebebiyle satmayıp beklettikleri soğanlar filizlenmeye başladı. Çiftçilerden Neytullah Abi, soğan fiyatlarının çok düşük olduğunu belirterek ürün ekemez hâle geldiklerini söyledi. Çetin Abi ise fiyatların gittikçe daha da düştüğünü belirterek “Birkaç gün içinde satılmazsa hepsi çöpe gider. Bu sezon sadece 70 bin lira mazot parasını verdik, gübre, elektrik, tarım ilaçları aynı şekilde. Maliyetimizi karşılasak yeter” dedi.

ÇİNLİLER TÜRK LEZZETLERİ İÇİN SIRAYA GİRDİ

Çin’in Şanghay şehrinde 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarında, Ege İhracatçı Birlikleri ve Çinli Cofco Sundry iş birliğinde tadım etkinliği düzenlendi. Fuarda Türk gıda ürünlerini tatmak isteyen Çinliler EİB standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çin’in senelik gıda ithalatının 118 milyar dolara ulaştığını belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, ocak-ekim döneminde Türkiye’nin Çin’e olan gıda ihracatının yüzde 86’lık artışla 205 milyon dolara çıktığını, hedeflerinin 2023 yılına kadar gıda ürünlerinde bir milyar dolarlık ihracat olduğunu kaydetti.