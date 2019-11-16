Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank, 2019’un ilk dokuz ayında 923,8 milyon lira net kâr açıkladı. Üçüncü çeyrek kârı da 308 milyon TL olarak gerçekleşen bankanın, ekonomiye sağladığı toplam kredi desteği 391,9 milyar TL’ye ulaştı. Sağlanan finansman içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 38,7 olarak gerçekleşirken; bankanın aktif büyüklüğü de yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL oldu. Kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Yeni Ekonomi Programı’nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz hedeflere bağlı kalarak, piyasa şartlarına hızlı cevap verebilen bir strateji yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle büyümeyi sürdürüyoruz” dedi. Türkiye ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetlerini aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla piyasaya yansıtmada öncü olduklarını ifade eden Arslan şunları belirtti: Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Firmaların rekabet gücünün artırılması için yenilikçi çözümlere devam edeceğiz.